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МИД Украины готовит документы к возможной встрече Трампа и Зеленского

Лидеры двух стран могут подписать их в Варшаве

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться в Варшаве в конце августа - сентябре и подписать ряд документов. Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Мы отрабатываем часть [повестки будущей встречи Трампа и Зеленского в Варшаве], которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч", - заявила она в эфире украинского "5 канала".

При этом Зеркаль отметила, что считает, что встреча Трампа и Зеленского, планируемая на сентябрь, будет интересной.

Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 15 августа сообщил, что в ближайшие недели будет возможна короткая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве. Полноценная же встреча лидеров двух стран, по его словам, состоится "через месяц или два" в Вашингтоне. Известно, что Трамп пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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