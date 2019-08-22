Туск намерен переговорить по телефону с Зеленским перед саммитом G7 в Биаррице

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита G7 в Биаррице, на котором лидеры стран организации намерены, в частности, обсудить отношения с Украиной и Россией. Об этом сообщил журналистам европейский дипломат на брифинге в четверг в Брюсселе в преддверии саммита.

"Председатель Туск проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита G7 в контексте предстоящего там обсуждения отношений с Украиной и Россией", - сказал дипломат.

Помимо отношений с РФ и Украиной, в международном блоке саммита в Биаррице будет рассмотрена ситуация в Иране, Сирии и Венесуэле.