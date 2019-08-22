В Евросоюзе идею возвращения к формату "восьмерки" сочли признаком слабости G7

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату "восьмерки" в нынешних условиях стало бы признаком слабости Группы семи (G7). Об этом заявил источник в Совете ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.

"Идея приглашения России на саммиты "семерки" без предварительных условий была бы контрпродуктивной, это - признак слабости, - сказал источник. - ЕС убежден, что причина исключения России из "восьмерки" в 2014 году сохраняется и по сей день".

Ранее другой европейский дипломат пояснил ТАСС, что ЕС считает завершение выполнения минских соглашений необходимым условием как для отмены санкций против РФ, так и для приглашения России вернуться в "восьмерку". Он отказался комментировать тот факт, что Россия является не участником минских соглашений, а гарантом их исполнения, наряду с Германией и Францией. "Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этим принципом ЕС руководствуется в вопросе отмены ограничительных мер против России и этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7", - заявил он. Источник добавил, что тема возвращения России в организацию не входит в официальную повестку дня саммита лидеров G7, "однако может быть поднята лидерами в разделе отношений с РФ".