СМИ: отряды курдов атаковали позиции турецких войск и их союзников на севере Сирии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) атаковали патрули турецких войск и союзных с ними формирований вооруженной оппозиции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath. По его информации, нападения были совершены в окрестностях городов Аазаз и Эль-Баб, в результате в рядах боевиков есть убитые и раненые.

С понедельника столкновения между сторонами возобновились в ряде сел населенного курдами района Африн, который в 2018 году был оккупирован турецкой армией. Агентство Фират передало, что турецкие ВВС нанесли удары по курдским селениям Мараназ, Шаварга и Эль-Маликия в секторе Шарран.

В распространенном агентством заявлении командования СНС говорится, что курдские бойцы "начинают новый этап операции "Гнев оливы" против оккупационных сил и действующих на их стороне формирований террористов, которая охватит всю территорию Северной Сирии".

Турция создала в 2017 году в результате военной операции под названием "Щит Евфрата" зону безопасности на севере Сирии в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз.

Африн, расположенный в 65 км к западу от Алеппо, был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями 18 марта прошлого года в рамках операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС. С тех пор курды не прекращают вооруженных вылазок против турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.