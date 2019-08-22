СМИ: в Индонезии 34 человека арестованы по делу о массовых беспорядках

ТАСС, 22 августа. Власти Индонезии заключили под стражу не менее 34 человек, которые, предположительно, участвовали в массовых беспорядках на почве ксенофобии на востоке страны. Об этом в четверг сообщает газета The Jakarta Post.

По данным местных властей, арестованные перекрывали дороги и поджигали автомобильные шины. Они также подозреваются в причастности к сепаратистскому "Движению "Свободное Папуа", которое выступает за отделение данного региона от Индонезии.

Формальным поводом для акций протеста в провинциях Папуа и Западное Папуа послужил инцидент, произошедший 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты-яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа.

В 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году.