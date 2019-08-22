Партия Берлускони настаивает на кабинете правого центра

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Партия бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" готова вернуться к правоцентристской коалиции и на ее основе сформировать правительство. Об этом заявил 82-летний политик по завершении встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в рамках политических консультаций, целью которых является поиск выхода из правительственного кризиса.

"После столь неудачного опыта правительства (партий "Движение "5 звезд" и "Лига" - прим. ТАСС) стране нужен устойчивый авторитетный кабинет на основе правоцентристской коалиции. В противном случае - досрочные выборы", - сказал Берлускони.

Экс-премьер высказался против создания "импровизированного правительства" без общих базы и идей. "Правительство не может рождаться в лаборатории на основе контракта, и опыт последнего кабинета продемонстрировал, что нужен опыт, подготовка, общие идеи и программы, которые вырабатываются до выборов, а не после", - отметил политик. Он назвал провальной работу правительства и предупредил, что создание нового большинства, опирающегося на разные партии и не отражающего выбор избирателей, грозит слабым и неустойчивым правительством, которое опасно для страны.

Фактически это заявление означает, что Берлускони готов вернуться к предвыборной коалиции с партиями "Лига" и "Братья Италии". На выборах в марте 2018 года их коалиция набрала наибольшее число голосов, однако их не хватило для получения большинства в парламенте. Сейчас, если опираться на результаты опросов общественного мнения, их суммарный рейтинг преодолел бы порог в 40%, необходимый для получения большинства мандатов. Но нынешний созыв опирается на результаты мартовских выборов, после которых формирование правоцентристского правительства оказалось невозможно.

Альтернативное большинство с сохранением нынешнего созыва возможно только между "Движением "5 звезд" и Демократической партией (ДП). Такая возможность рассматривается. Берлускони считает такое большинство опасным и ненадежным.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.