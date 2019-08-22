Спикер Сейма Литвы выходит из правящей партии

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Викторас Пранцкетис принял решение о прекращении членства в правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (СКЗЛ). Об этом он сообщил журналистам в четверг.

"Да, такое решение принято, потому что я не хочу предоставлять совету партии возможность решать мою судьбу", - сказал Пранцкетис.

В среду СКЗЛ распространил сообщение о том, что на 6 сентября назначается заседание совета партии, который рассмотрит вопрос о членстве Пранцкетиса. В начале июля СКЗЛ и три других партии подписали соглашение о коалиционном большинстве. Пост главы парламента был обещан партнерам СКЗЛ. Пранцкетис уходить в отставку отказался. Несоблюдение партийной дисциплины может повлечь за собой исключение из партии.

На отставке особенно настаивает лидер правящей СКЗЛ Рамунас Карбаускис. Пранцкетис считает, что сместить его может только Сейм, депутаты которого назначили спикера. Комитет по этике СКЗЛ, заседавший в конце июля, не нашел в работе и высказываниях спикера оснований, достаточных для исключения из партии.