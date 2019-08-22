Соратница экс-президента Киргизии заявила, что ее обвинили в организации беспорядков

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Киргизии и одна из главных соратниц бывшего президента Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина сообщила, что Генпрокуратура обвинила ее в организации массовых беспорядков во время попытки задержания экс-главы государства. Об этом Карамушкина написала в четверг в Facebook.

"Меня из свидетеля генеральный прокурор Джамшитов перевел в подозреваемую по статье 244 "Организация массовых беспорядков", якобы я раздавала деньги и специально готовила народ, чтоб они избили сотрудников [спецназа] и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата", - написала Карамушкина.

Как в четверг сообщает агентство 24.kg, Генпрокуратура вручила депутату уведомление о том, что она подозревается "в захвате заложников при задержании бывшего президента".