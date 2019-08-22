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СМИ: Багдад одобрил полеты ВВС коалиции над Ираком в экстренных случаях

У иракской стороны также есть полный доступ к информации относительно выполняемых альянсом задач

ТАСС, 22 августа. Военно-воздушные силы международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, имеют согласие иракских властей на полеты в воздушном пространстве страны в исключительных случаях. Об этом, как передал в четверг телеканал As Sumaria, сообщил представитель международного военного альянса.

По его словам, "командование коалиции имеет согласие иракского правительства на выполнение полетов в воздушном пространстве в чрезвычайных ситуациях". В частности, добавил представитель альянса, "в случае необходимости срочной эвакуации раненых военнослужащих коалиции, бойцов иракской армии и сил безопасности".

Как отметил представитель коалиционных сил, иракская сторона "имеет полный доступ к информации относительно выполняемых задач ВВС международного альянса".

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди распорядился упразднить все специальные разрешения на полеты всех видов самолетов в иракском воздушном пространстве, включая военные, разведывательные, беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Согласно указу, "выдача особых разрешений на полеты запрещается любым структурам как иракскими, так и иностранным". В нем также говорится, что самолеты, которые поднимутся в воздух без выполнения распоряжения, "будут рассматриваться вражескими объектами и незамедлительно уничтожаться войсками противовоздушной обороны Ирака".

Теги
СШАИракМахди, Адель Абдель
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