Полиция: Швеции могут грозить преступления, аналогичные терактам в Крайстчерче и Эль-Пасо

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Шведская полиция безопасности СЕПО не исключает, что правые экстремисты могут совершить в королевстве преступления, аналогичные терактам в Новой Зеландии, США и Норвегии. Об этом в четверг заявил глава службы Клас Фриберг.

"Риск [совершения преступлений] сейчас увеличился. К сожалению, мы уже видели ряд насильственных преступлений, в первую очередь я имею в виду трагические и ужасные события, которые произошли в Крайстчерче, Эль-Пасо, а также теракты в Норвегии", - цитирует Фриберга агентство TT. Он отметил, что все чаще появляются люди, которые не участвуют в националистических движениях, но разделяют их радикальные идеи.

"Мы видим, что идеология экстремистов, способствующая насилию, которая раньше была в основном ограничена небольшой и организованной средой, становится все более распространенной и привлекает все больше людей", - пояснил глава СЕПО.

По его словам, речь идет о все большем распространении идей и пропаганды правых экстремистов. Радикализация происходит в интернете, обратили внимание в СЕПО. В конечном итоге преступления могут быть направлены против политиков.

В американском Эль-Пасо 3 августа мужчина открыл огонь в магазине на территории торгового центра. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. В марте в результате терактов в мечетях новозеландского Крайстчерча погибли 50 человек.

В июле 2011 года приверженец праворадикальной идеологии Андерс Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек, несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 человек и ранив еще 66.