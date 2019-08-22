Чехия закупит у США 12 ударных и многоцелевых вертолетов

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Чехии получат в 2023 году 12 ударных и многоцелевых вертолетов американского производства. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны республики Лубомир Метнар.

"В США будут куплены ударные вертолеты Viper и многоцелевые вертолеты Venom, - отметил он. - Они должны быть получены в 2023 году".

Речь, по словам главы военного ведомства, идет о восьми многоцелевых вертолетах UH-1 Venom и четырех ударных AH-1 Viper. Стоимость контракта, который должен быть подписан до конца года, составит 14,5 млрд крон (около $630 млн).

Поступившее в Прагу из Вашингтона предложение, как подчеркнул министр, предусматривает поставку вертолетов с установленными на них оружейными системами и полным техническим оснащением. Кроме того, оно включает обучение экипажей и сервисное обслуживание машин.

Ранее в Минобороны Чехии сообщали, что поставки будут осуществлять американские компании Bell Helicopter или General Electric, а чешское правительство готово было заплатить за эти машины 12 млрд крон (примерно $550 млн).