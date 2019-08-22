Прокуратура Франции прекратила расследование в отношении помощника Макрона

ТАСС, 22 августа. Французская прокуратура, занимающаяся финансовыми преступлениями, прекратила расследование в отношении генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, который подозревался в использовании своих личных связей в интересах итальяно-швейцарской морской транспортной компании MSC в момент, когда он работал в Министерстве экономики и финансов Франции (с 2012 по 2016 год). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

"После года расследования анализ улик, собранных французским антикоррупционным агентством, не позволяет нам подтвердить изначальные обвинения", - говорится в сообщении.

В июне прошлого года прокуратура начала предварительное расследование в отношении Колера на основании жалобы французской общественной ассоциации по борьбе с коррупцией Anticor, усмотревшей в действиях помощника Макрона возможный конфликт интересов и коррупционные действия. В Елисейском дворце тогда сообщили, что Колер свою вину отрицает и намерен сотрудничать со следствием, предоставив прокуратуре все необходимые документы.