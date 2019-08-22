{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Макрон: Франция готова к любым сценариям выхода Великобритании из ЕС

По мнению президента республики, "надо уважать суверенный выбор британского народа"

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг перед переговорами в Елисейском дворце с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что его страна готова к любым сценариям Brexit.

На эту тему
Что такое ирландский "бэкстоп" — последний камень преткновения на пути к Brexit

"Мы готовимся ко всем сценариям выхода Великобритании из ЕС, в том числе и без соглашения", - сказал французский президент. "Надо уважать суверенный выбор британского народа и дать ему возможность реализоваться. Но я уверен, что будущее Великобритании тесно связано с Европой", - добавил он.

Президент подробно остановился на вопросе о "бэкстопе" - режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. "Бэкстоп" является элементом, относительно которого было достигнуто соглашение в ходе переговоров, исходя из географических реалий Ирландии и политической ситуации прежних лет. Это важный элемент, который позволяет, с одной стороны, гарантировать стабильность в Ирландии, а с другой - целостность общего рынка. Нам надлежит продолжить продвижение к этим двум целям, они должны по-прежнему существовать", - сказал французский президент.

"Работа должна продолжаться в тех рамках, которые были достигнуты ранее", - добавил Макрон. Он напомнил при этом, что в переговорах "будет существовать и второй этап, касающийся будущих отношений с Великобританией".

Отвечая на вопрос относительно сделанного канцлером Германии в среду, после переговоров с Джонсоном заявления о возможности подвижек по данной проблеме в период 30 дней, Макрон сказал: "Это заявление соответствует духу тех обменов мнениями, которые состоялись у нас с канцлером ранее. То есть это означает, что нам действительно необходимо прояснить ситуацию в течение 30 дней".

"Мы не намерены сидеть все это время сложа руки. Это должен быть месяц полезной работы", - подчеркнул Макрон. Он отметил при этом, что, "если в течение 30 дней не будет найдено решение, соответствующие духу прежних переговоров, то это будет означать, что проблема носит более глубокий характер и должна решаться в рамках британской политики", - подчеркнул французский президент.

Теги
ГерманияВеликобританияИрландияФранцияBrexitДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
Brexit
Джонсон заявил, что Лондон не собирается вводить жесткий пограничный режим с Ирландией
Премьер Великобритании считает, что существуют способы сохранить целостность единого рынка и одновременно позволить Соединенному Королевству в полном составе выйти из Евросоюза
Читать полностью