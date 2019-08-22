Джонсон заявил, что Лондон не собирается вводить жесткий пограничный режим с Ирландией

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Лондон ни при каких обстоятельствах не намерен вводить в действие жесткий пограничный режим на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Об этом заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Господин президент, я бы хотел повторить ранее высказанную мысль и со всей ясностью заявить о том, что ни при каких обстоятельствах правительство Соединенного Королевства не будет осуществлять проверки или вводить какие-либо ограничения на этой [ирландской] границе. Я понимаю ваше желание защитить целостность единого рынка, оно очень понятно, однако мы считаем, что существуют способы сохранить эту целостность, одновременно позволив Соединенному Королевству в полном составе, целиком и полностью, выйти из Евросоюза. - сказал Джонсон. - Нам очень отрадно слышать озвучиваемые сейчас позитивные идеи по поводу того, как это может быть сделано, и в ближайшие недели мы будем думать над тем, как эти идеи можно развить".

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Правительство Великобритании, в частности, беспокоит "бэкстоп" - прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. По словам Джонсона, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".