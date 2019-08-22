Япония выразила протест в связи с отказом Южной Кореи обмениваться разведданными

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выразило в четверг протест в связи с решением Южной Кореи не продлевать договор о всеобъемлющей защите военной информации, предполагающий обмен разведывательными данными между двумя странами. Об этом сообщил телеканал NHK.

По мнению японской стороны, подобная политика Сеула является неприемлемой.

Министр обороны Японии Такэси Ивая ранее заявил, что договор имеет важное значение с точки зрения обеспечения мира и стабильности в регионе. Он также напомнил, что в рамках этого соглашения Токио и Сеул в течение последнего месяца проводили активный обмен информацией о ракетных испытаниях в КНДР.

Договор об обмене разведданными был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Соглашение продлевалось автоматически каждый год 24 августа. Однако в четверг заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил, что Сеул принял решение выйти из договора, поскольку он не отвечает национальным интересам страны.