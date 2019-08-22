Чад закрыл границы с Ливией, Суданом и ЦАР

ТАСС, 22 августа. Власти Чада приняли решение закрыть границы с Ливией, Суданом и Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) по соображениям безопасности. Об этом в четверг сообщил ливийский новостной портал "218" со ссылкой на заявление министра обороны Чада Махамата Абали Салаха.

Глава оборонного ведомства обосновал данное решение стремлением чадских властей усилить контроль за передвижениями через границы с целью стабилизации ситуации в стране. Мера будет действовать до 21 сентября.

В последнее время ситуация в сфере безопасности в Чаде заметно ухудшилась в результате активизации на его территории экстремистских группировок, а также повстанческих формирований, которые грабят население, захватывают заложников и совершают теракты. Через территорию страны осуществляется наркотрафик, контрабанда оружия, торговля людьми, а также незаконная миграция.