{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чад закрыл границы с Ливией, Суданом и ЦАР

Глава оборонного ведомства Чада Махамат Абали Салах объяснил это решение необходимостью стабилизации ситуации в стране

ТАСС, 22 августа. Власти Чада приняли решение закрыть границы с Ливией, Суданом и Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) по соображениям безопасности. Об этом в четверг сообщил ливийский новостной портал "218" со ссылкой на заявление министра обороны Чада Махамата Абали Салаха.

Глава оборонного ведомства обосновал данное решение стремлением чадских властей усилить контроль за передвижениями через границы с целью стабилизации ситуации в стране. Мера будет действовать до 21 сентября.

В последнее время ситуация в сфере безопасности в Чаде заметно ухудшилась в результате активизации на его территории экстремистских группировок, а также повстанческих формирований, которые грабят население, захватывают заложников и совершают теракты. Через территорию страны осуществляется наркотрафик, контрабанда оружия, торговля людьми, а также незаконная миграция.

Теги
ЦАРСуданЧадЛивия
Акции протеста в Гонконге
Эксперт: рассуждения о привлечении армии для разгона протестов в Гонконге беспочвенны
Ведущий эксперт Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Цао Яньчжун заявил, что о помощи военных Пекин должны попросить власти административного района
Читать полностью