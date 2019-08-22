Президент Бразилии заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии

ТАСС, 22 августа. Правительство Бразилии не имеет достаточных ресурсов для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом заявил в четверг президент крупнейшей южноамериканской страны Жаир Болсонару, который считает причиной ЧП умышленные поджоги.

"Можно лишь взять [злоумышленника] с поличным. Там [в Амазонии] совершается преступление, но как понять, кто заказчик? Минюст может отправить [только] 40 человек [на борьбу с пожарами], понятно? Нет ресурсов", - сказал журналистам бразильский лидер, речь которого транслировалась в Facebook.

Болсонару также добавил, что подозревает в причастности к поджогам неправительственные организации (НПО), которые занимаются защитой окружающей среды. По мнению президента Бразилии, представители этих НПО могут быть недовольны инициированным им сокращением бюджетного финансирования. При этом глава государства подчеркнул, что не хочет обвинять никого конкретно, потому что у него нет доказательств.

"Конечно, ведется расследование. В Бразилии очень сложно возложить на кого-либо ответственность за что-либо. Например, вы, журналисты, даже когда есть видеозапись убийства, называете преступника "подозреваемым", - заявил Болсонару.

В среду бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов.