В Молдавии социалисты призвали не спорить о политике на местных выборах

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая восстановление отношений с Россией, призвала проевропейские партии парламентского большинства не касаться на местных выборах, намеченных на 20 октября, острых политических вопросов, которые разъединяют коалицию. С таким обращением выступил представляющий Соцпартию вице-председатель парламента Иван Чебан после подписания в Центризбиркоме этического кодекса по проведению и освещению избирательной кампании.

"Мы готовы провести очень корректную во всех отношениях избирательную кампанию. Учитывая, что это местные выборы, она должна быть сфокусирована на очень конкретных проблемах людей. <...> В этом смысле мы не можем и не должны ни в коей мере касаться политики", - сказал Чебан. Он также призвал журналистов избегать вопросов, которые "разъединяют общество и отвлекают внимание от насущных проблем".

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил обеспокоенность, что выборы в местные органы власти и особенно борьба за пост мэра Кишинева станут серьезным испытанием для коалиции, в которую входит Соцпартия, а также проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда". Додон сообщил, что кандидатом социалистов на этот пост станет Чебан. Скорее всего, его главным конкурентом станет вице-премьер Андрей Нэстасе, который будет представлять две проевропейские партии. Президент страны предложил коалиции подписать перед избирательной кампанией еще и дополнительное "соглашение о ненападении".

Новое парламентское большинство было создано в июне. Партии с кардинально противоположными взглядами объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк. Оппозиция обвинила в коррупции и узурпации власти Плахотнюка, который впоследствии покинул страну.