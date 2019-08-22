Джонсон обнадежен итогами переговоров с Меркель по поводу Brexit

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает обнадеживающими итоги состоявшихся у него в среду переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу об условиях выхода королевства из ЕС. Об этом глава британского правительства заявил в четверг в Париже на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я хочу заключить сделку [с ЕС] и считаю, что мы можем достигнуть сделки. Я был сильно обнадежен моим вчерашним разговором с нашей общей подругой [Ангелой Меркель] и знаю, что энергия, изобретательность и практическая работа позволят нам найти путь вперед для всего нашего бизнеса и наших граждан", - отметил Джонсон, подчеркнув при этом, что Великобритания не намерена вновь откладывать Brexit и выйдет из Евросоюза 31 октября "со сделкой или без нее".

Британский премьер также подчеркнул, что независимо от того, по какому сценарию будет осуществлен Brexit, Соединенное Королевство будет стремиться "углублять и расширять" сотрудничество с Францией, в первую очередь, в экономической сфере и в области защиты окружающей среды. Он также пообещал, что переход к новому этапу отношений между Великобританией и ЕС пройдет "настолько гладко и безболезненно" для европейского бизнеса и граждан, насколько это возможно.