{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Джонсон обнадежен итогами переговоров с Меркель по поводу Brexit

Британский премьер пообещал, что переход к новому этапу отношений с ЕС пройдет "настолько безболезненно, насколько это возможно"

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает обнадеживающими итоги состоявшихся у него в среду переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу об условиях выхода королевства из ЕС. Об этом глава британского правительства заявил в четверг в Париже на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На эту тему
Что такое ирландский "бэкстоп" — последний камень преткновения на пути к Brexit

"Я хочу заключить сделку [с ЕС] и считаю, что мы можем достигнуть сделки. Я был сильно обнадежен моим вчерашним разговором с нашей общей подругой [Ангелой Меркель] и знаю, что энергия, изобретательность и практическая работа позволят нам найти путь вперед для всего нашего бизнеса и наших граждан", - отметил Джонсон, подчеркнув при этом, что Великобритания не намерена вновь откладывать Brexit и выйдет из Евросоюза 31 октября "со сделкой или без нее".

Британский премьер также подчеркнул, что независимо от того, по какому сценарию будет осуществлен Brexit, Соединенное Королевство будет стремиться "углублять и расширять" сотрудничество с Францией, в первую очередь, в экономической сфере и в области защиты окружающей среды. Он также пообещал, что переход к новому этапу отношений между Великобританией и ЕС пройдет "настолько гладко и безболезненно" для европейского бизнеса и граждан, насколько это возможно.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияФранцияBrexitДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
Миграционный кризис в Европе
Испания намерена принять 15 мигрантов, спасенных в Средиземном море
Ранее разместить эвакуированных нелегалов согласились Франция, Германия, Люксембург и Португалия
Читать полностью