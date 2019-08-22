Германия передала Франции перед саммитом G7 данные о немецких левых активистах

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) передало французским органам перед саммитом Группы семи в Биаррице сведения о немецких левых активистах. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага от фракции Левой партии Андрея Хунко, выдержки из которого в четверг приводит агентство DPA.

По данным кабмина, БКА ранее попросило власти федеральных земель предоставить данные о лицах, "которые известны полиции в связи с проведением крупных политических событий с международным участием или поддерживают тесный контакт с иностранными активистами и группировками". Речь прежде всего идет о тех, кто был замечен в совершении правонарушений, сопровождавшихся насилием, в том числе политически мотивированных. В МВД ФРГ подчеркнули, что французские правоохранительные органы взяли на себя обязательство уничтожить информацию до середины сентября текущего года.

Хунко указал на то, что "перед встречей в Биаррице уже был задержан и депортирован как минимум один немецкий активист". Он высказал мнение, что, скорее всего, это связано с предоставлением Германией французской стороне вышеназванных сведений.

В июле 2017 года во время саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в Гамбурге произошли беспорядки. Агрессивно настроенные демонстранты из многих стран мира поджигали машины, громили магазины и били стекла в домах, строили баррикады на улицах. В большинстве округов не ходил общественный транспорт, в центральные районы не ездили такси. За время протестов были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских.