ЕСПЧ 27 августа огласит решение по делу "Магнитский и другие против России"

ТАСС, 22 августа. Страсбургский суд огласит решение по делу "Магнитский и другие против России" 27 августа. Об этом говорится в материалах ЕСПЧ, опубликованных в четверг на его официальном сайте.

"Оглашение решения по делу "Магнитский и другие против России" состоится 27 августа", - отмечается в сообщении.

24 ноября 2008 года 37-летнего управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского задержали по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте ЕСПЧ, вначале Магнитский подал первую жалобу в Страсбургский суд, затем еще две жалобы подала его вдова Наталья Жарикова. Жалобы поданы на условия содержания аудитора Hermitage Capital под стражей, ненадлежащее с точки зрения заявителя оказания ему медицинской помощи, а также обвинения в причастности к уклонению от уплаты налогов, которые были выдвинуты уже после смерти Магнитского.

28 декабря 2012 года Тверской суд Москвы сегодня вынес оправдательный приговор экс-замначальника "Бутырки" Дмитрию Кратову, обвинявшемуся в халатности, приведшей к смерти Магнитского. В приговоре говорилось, что в действиях Кратова нет состава преступления, выявленные у Магнитского заболевания не связаны с его смертью, при этом заболевания, ставшие причиной смерти, невозможно было диагностировать. Дело в отношении Кратова было выделено из основного уголовного дела по факту смерти аудитора, но в марте 2013 года СК прекратил его за отсутствием события преступления. Как отмечали тогда в СК, "при нахождении Магнитского в СИЗО в его отношении не оказывалось какого-либо давления, не применялись пытки или физическое насилие".