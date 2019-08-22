Глава МИД ФРГ не видит причины для ослабления антироссийских санкций

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не видит оснований для ослабления ограничительных мер против России, несмотря на растущую критику санкций в Германии. Об этом он заявил в четверг немецким журналистам во время визита в Москву, передает агентство DPA.

Маас считает, что прежде, чем обсуждать вопрос возможного ослабления санкций, Россия должна сделать определенные шаги для урегулирования конфликта на Украине. "До сих пор это было невозможно. И пока это так, будет также сложно говорить о санкциях ЕС", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что во время визита в Москву у него создалось впечатление, что есть новые возможности для достижения прогресса в деле разрешения кризиса на востоке Украины. Он также снова высказался за скорейшее проведение переговоров в нормандском формате, сообщило DPA.

Во вторник агентство опубликовало опрос, проведенный социологической службой YouGov, который показал, что большинство жителей Германии выступают за ослабление санкционного режима ЕС против России. Не менее 21% респондентов выступает за незамедлительную отмену введенных пять лет назад штрафных мер, еще 32% жителей ФРГ считают, что власти должны пойти на пошаговое смягчение санкций. Менее четверти (23%) из 2078 опрошенных по-прежнему считают оправданным сохранить санкции, введенные в 2014 году. Остальные участники опроса не высказали никаких мнений.