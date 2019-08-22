Reuters: Словения начала укреплять границу с Хорватией из-за притока нелегальных мигрантов

ТАСС, 22 августа. Власти Словении приступили к строительству дополнительных укреплений на границе с Хорватией. Данная мера, как в четверг сообщает агентство Reuters, направлена на то, чтобы сократить число мигрантов, незаконно проникающих на территорию республики.

По его данным, за первые семь месяцев текущего года полиция Словении зарегистрировала около 7415 нелегальных мигрантов, что на 56% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом, как указывает Reuters, большинство нелегальных мигрантов прибывает в республику из Пакистана, Алжира, Афганистана, Марокко и Бангладеш. Лишь немногие из них просят убежище у местных властей. Основная часть направляется в соседние Италию и Австрию, рассматривая Западные Балканы в качестве своеобразного перевалочного пункта.

Агентство указывает, что для сдерживания миграционного потока правительство Словении заключило контракт с сербской фирмой Legi-SGS на сооружение 40-километрового забора на границе с Хорватией. Работы по его возведению ведутся на берегу реки Колпа, по которой проходит государственная граница двух стран. Высота ограждения составит около 2,5 м. "Забор будет установлен временно в тех районах, где необходимо предотвратить незаконное пересечение государственной границы и обеспечить безопасность жителей республики и их имущества", - подчеркнула пресс-секретарь Министерства внутренних дел Словении Ирена Ликар, слова которой приводит Reuters.

Впервые Словения начала возведение приграничного забора во время миграционного кризиса 2015 года, когда в течение полугода в республику проникли около полумиллиона нелегальных мигрантов. После завершения строительства данного участка, отмечает агентство, общая длина ограждения составит 219 км. Ряд других стран Европейского союза также приняли активные меры для пресечения нелегальной миграции. В частности, в 2017 году власти Венгрии построили забор на границе с Сербией.