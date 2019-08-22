Парламент Гаити отверг инициативу о начале процесса импичмента президента

ТАСС, 22 августа. Палата депутатов парламента Гаити отвергла инициативу группы оппозиционных депутатов начать процесс импичмента в отношении президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщило в четверг агентство EFE.

Против объявления импичмента Моизу проголосовали 53 депутата, трое - за, а пятеро воздержались. Для принятия решения о начале процесса была необходима поддержка не менее 80 из 111 законодателей, входящих в состав нижней палаты парламента карибской республики.

Рассмотрение инициативы о начале процесса импичмента парламентарии начали в среду вечером и завершили рано утром в четверг. Они неоднократно прерывали работу из-за попадания значительного количества дождевой воды в зал заседаний, который находится в недостроенном здании.

Досрочной отставки Моиза добивалась группа из 20 депутатов, написавших коллективное письмо на имя председателя Палаты депутатов Гари Бодо. Они утверждали, что глава государства "нарушил конституцию и ведет страну к краю социального взрыва". Ранее депутаты выступили с обвинениями Моиза в государственной измене и его причастности к хищениям средств проекта Petrocaribe, в рамках которого Венесуэла осуществляет поставки нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки на льготных условиях.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.