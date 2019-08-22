Джонсон поддерживает усилия Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его, что официальный Лондон по-прежнему полностью поддерживает украинский суверенитет и усилия главы государства по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за его непоколебимую и неизменную поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины. Премьер-министр заверил, что не будет отступать от занимаемой позиции по вопросу о суверенитете Украины и выразил свою полную поддержку усилиям, которые президент Зеленский прикладывает для окончания конфликта в Донбассе", - сказано в документе.

В заявлении Даунинг-стрит также говорится, что Джонсон вновь выразил свою позицию по вопросу о присоединении России к формату G7, высказанную в среду в Берлине.

"Принятие России обратно в G7 и международное сообщество в целом не должно рассматриваться до тех пор, пока РФ не прекратит свои дестабилизирующие действия, - говорится в документе. - Он (Джонсон) указал на продолжающийся конфликт на Украине и прошлогоднюю химическую атаку в Солсбери как на четкие примеры [такого поведения]".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным CNN, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20.