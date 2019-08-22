Меркель считает, что решение по Северной Ирландии может быть найдено до Brexit

ГААГА, 22 августа. /ТАСС/. Решение по Северной Ирландии может быть найдено до 31 октября - даты, когда Великобритания должна покинуть Европейский союз. Уверенность в этом выразила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Решение проблемы backstop ("бэкстоп", режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - прим. ТАСС) может быть найдено до 31 октября, - заявила Меркель журналистам. - Мы можем продолжать работу по поиску такого режима, который позволил бы сохранить в действии Соглашение страстной пятницы (подписанное 10 апреля 1998 года и позволившее сделать границу в Ирландии прозрачной - прим. ТАСС) и гарантировать целостность общеевропейского рынка".