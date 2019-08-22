Франция пообещала поддержку Греции в связи с действиями Турции близ Кипра

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал рассмотреть дополнительные варианты сотрудничества с Грецией в области безопасности, в очередной раз осудив бурения и геологоразведочные работы со стороны Турции в исключительной экономической зоне Кипра. Заявление он сделал перед первой встречей с новым греческим премьером Кириакосом Мицотакисом, который прибыл с визитом в Париж.

"Греция сталкивается с различными эпизодами напряженности в восточном Средиземноморье. Я пристально слежу [за развитием событий] и выражаю солидарность, - сказал Макрон. - В частности, это действия Турции в эксклюзивной экономической зоне Кипра. Евросоюз и Франция не допустят слабостей по этому вопросу, мы обсудим дополнительные возможности для сотрудничества, которые можем предложить в этой связи".

Макрон отметил усилия Греции по урегулированию миграционного кризиса в этом же регионе, раскритиковал страны, которые не проявляют должной солидарности с другими участниками ЕС по вопросу распределения прибывающих к европейским берегам мигрантов.

На шельфе и у Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская Noble Energy ("Ноубл энерджи") обнаружила, в частности, месторождение "Афродита" с запасами в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила туда два буровых судна, которые приступили к бурению на шельфе Кипра. Корабли ВМС Турции охраняют скважины и буровые суда круглосуточно.

В заявлении Совета ЕС, распространенном 15 июля в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, говорилось, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за этого бурения. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.