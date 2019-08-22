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В Швеции не будут принимать обратно боевиков ИГ из Сирии и Ирака

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг считает, что пленные должны предстать перед судом в регионе, где есть улики и свидетели

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Швеция не будет принимать обратно своих подданных, воевавших в Сирии и Ираке на стороне группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и захваченных армией США. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, комментируя требование президента США Дональда Трампа к странам Европы принять этих пленных.

"Позиция Швеции остается неизменной. Мы не обязаны возвращать домой шведов, которые отправились в Сирию и Ирак, чтобы бороться за ИГ", - цитирует министра Шведское радио.

Дамберг считает, что пленные должны предстать перед судом, предпочтительно в регионе, где есть улики и свидетели.

Как заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в штате Кентукки на съезде американских ветеранов, США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские. По его словам, на содержание спецтюрьмы в Гуантанамо за 15 лет были потрачены миллиарды долларов.

Ранее Швеция предлагала создать на Ближнем Востоке международный трибунал, чтобы судить боевиков ИГ за военные преступления. По данным полиции безопасности королевства, с 2012 года около 300 жителей королевства отправились в Сирию и Ирак для того, чтобы воевать на стороне экстремистских группировок. Половина из них уже вернулись в Швецию, оставшихся 150 сопровождают 80 детей.

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