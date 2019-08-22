МИД Японии вызвал посла Южной Кореи из-за отказа Сеула передавать разведданные

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Посол Республики Корея в Японии Нам Гван Пё был вызван в четверг в японское внешнеполитическое ведомство в связи с решением Сеула не продлевать договор о всеобъемлющей защите военной информации, предполагающий обмен разведывательными данными между двумя странами. Об этом сообщил МИД Японии.

"Тот факт, что южнокорейское правительство решило прекратить действие этого соглашения, вызывает сожаление. Следует также сказать, что это говорит о неверной оценке обстановки в области безопасности в нашем регионе. Правительство Южной Кореи связало решение о прекращении действия соглашения с недавними изменениями в системе экспорта товаров из нашей страны. Претензии Южной Кореи не принимаются, мы выражаем решительный протест", - говорится в заявлении министра иностранных дел Таро Коно, который лично встретился с послом.

По словам Коно, нынешний кризис в двусторонних отношениях вызван негативной политикой Сеула. Он также призвал Южную Корею к нормализации сложившейся ситуации.

Договор об обмене разведданными был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Соглашение продлевалось автоматически каждый год 24 августа. Однако в четверг заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил, что Сеул принял решение выйти из договора, поскольку он не отвечает национальным интересам страны.