Эксперт: рассуждения о привлечении армии для разгона протестов в Гонконге беспочвенны

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Рассуждения о планируемом введении в Гонконг бойцов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для предотвращения эскалации протестов не более, чем беспочвенные домыслы. Об этом заявил в четверг ведущий эксперт Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Цао Яньчжун.

"Проблема Гонконга сейчас интересует многих. Весь Китай внимательно наблюдает за беспорядками, происходящими в этом специальном административном районе. Как военный, я постоянно слежу за информацией о том, что там происходит, - рассказал он на пресс-конференции. - Речь о [вмешательстве] НОАК [в урегулирование беспорядков] зайдет только тогда, когда последует распоряжение центрального правительства и об этом попросят гонконгские власти. Поэтому на ваш вопрос, какие действия предпримет НОАК [на фоне ситуации в Гонконге], я даже не буду отвечать, ведь это гипотетические рассуждения".

По его словам, в Гонконге происходят события, которые "не хотели бы наблюдать те, кто искренне интересуется этим специальным административным районом". "Однако небольшая группа людей пытается разжечь там недовольство. Как положить конец этим беспорядкам? Позиция центрального правительства по этому поводу однозначна: оказывать поддержку гонконгской администрации, законным образом обеспечивать мир и стабильность в Гонконге", - подытожил он.

В ближайшие дни продемократические активисты созывают новые демонстрации. В частности, в пятницу вечером десятки тысяч человек планируют взяться за руки и образовать многокилометровые живые цепи вдоль трех веток метро.