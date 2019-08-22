Соратницу Атамбаева поместили под домашний арест

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. Первомайский районный суд Бишкека постановил поместить депутата парламента Киргизии и одну из главных соратниц бывшего президента Алмазбека Атамбаева Ирину Карамушкину под домашний арест. Об этом в четверг сообщает агентство 24.kg .

"Депутата парламента Ирину Карамушкину отпустили под домашний арест. Постановлением суда Ирина Карамушкина не имеет права выходить из дома с 22:00 до 06:00 (с 01:00 до 09:00 мск)", - говорится в сообщении.

В четверг Карамушкина написала на своей странице в Facebook, что Генпрокуратура Киргизии обвинила ее в организации массовых беспорядков во время попытки задержания экс-главы государства. Ранее она проходила по этому делу в качестве свидетеля.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.