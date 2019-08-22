{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: премьером Италии впервые может стать женщина

В качестве вероятного главы коалиционного правительства новостной канал Sky TG24 назвал заместителя председателя Конституционного суда Марту Картабию

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Женщина - заместитель председателя Конституционного суда Марта Картабия - может впервые в истории стать премьер-министром Италии.

На эту тему
"Желто-зеленое" правительство подало в отставку. Каким будет новый кабмин Италии

С таким предположением выступил в четверг новостной канал Sky TG24, указав, что ее имя называется в качестве вероятного главы коалиционного правительства, которое может опираться на альтернативное парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП).

Президент Италии Серджо Маттарелла завершает политические консультации со всеми политическими партиями с целью поиска выхода из правительственного кризиса.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.

Теги
Италия
Эск-постпред при НАТО назвал высказывания Трампа по Гренландии ударом по доверию к США
Иво Даалдер заявил, что "ни один лидер государства" не будет воспринимать США серьезно, после неожиданной отмены государственного визита в результате естественного отказа обсуждать такую идею
Читать полностью