СМИ: премьером Италии впервые может стать женщина

С таким предположением выступил в четверг новостной канал Sky TG24, указав, что ее имя называется в качестве вероятного главы коалиционного правительства, которое может опираться на альтернативное парламентское большинство в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП).

Президент Италии Серджо Маттарелла завершает политические консультации со всеми политическими партиями с целью поиска выхода из правительственного кризиса.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа заявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.