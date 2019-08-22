Эск-постпред при НАТО назвал высказывания Трампа по Гренландии ударом по доверию к США

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Высказывания президента США Дональда Трампа по поводу покупки Гренландии, а также его болезненная реакция на отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос подрывают доверие союзников к США. Такое мнение высказал в четверг на страницах газеты The New York Times Иво Даалдер, занимавший в администрации Барака Обамы пост постоянного представителя США при НАТО.

"Это еще один удар по доверию к США во времена президентства Трампа, - привела газета его слова. - Ни один лидер государства - дружественного или враждебного - не будет воспринимать Америку серьезно". "Проблема не только в том, что высказана невероятная идея о покупке территории, как будто речь идет об участке под строительство или под новый гольф-клуб, - добавил он. - Речь идет о неожиданной отмене государственного визита в результате совершенно естественного отказа обсуждать такую идею".

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.