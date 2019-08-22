Помпео заявил, что США работают над освобождением двух граждан Канады, задержанных в Китае

ТАСС, 22 августа. США работают над освобождением задержанных в Китае двух канадских граждан. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Наша команда сосредоточена на том, чтобы помочь освобождению в Китае двух канадских граждан, - цитирует Помпео агентство Reuters. - Неправильно, что они удерживаются".

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора, главу международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.