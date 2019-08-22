Фаворит президентской гонки в Аргентине считает невозможным дефолт в случае своей победы

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес считает, что страна не столкнется с дефолтом, если он станет главой государства.

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"Аргентина не объявит дефолт, если я буду президентом", - сказал он в четверг на конференции в Буэнос-Айресе. "Я сталкивался с дефолтом, никто не считает его выходом", - добавил он.

"Необходимо перестать думать, что мы пришли для того, чтобы не выполнить взятые обязательства. Это не соответствует действительности и вредит ситуации сейчас", - подчеркнул Фернандес.

Говоря о внешней политике, Фернандес отметил, что считает необходимым, чтобы "Аргентина поддерживала контакты со всем миром". "С США у нас должны быть уважительные и вежливые отношения", - считает левоцентристский кандидат, который в настоящее время является фаворитом предвыборной гонки.

После оглашения результатов волеизъявления курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC".

Политика в отношении Венесуэлы

Фернандес считает, что страны Латинской Америки должны помочь Венесуэле вернуться к "демократическому сосуществованию", но не с помощью давления.

"Латинская Америка должна помочь восстановить демократию и полноценную работу всех институтов в Венесуэле", - сказал он на конференции в Буэнос-Айресе.

"Необходимо сделать то, что предлагают Уругвай и Мексика - попытаться найти точки соприкосновения, чтобы вернуть стране демократическое сосуществование", - добавил левоцентристский кандидат.

В феврале Уругвай, Мексика и страны Карибского сообщества (КАРИКОМ) выдвинули инициативу о четырех этапах диалога между правительством и оппозицией Боливарианской Республики. Предложение предусматривает установления прямого контакта между сторонами в безопасном для них месте, поиск точек соприкосновения для разработки потенциальных соглашений и достижение компромисса.

Действующее правительство Аргентины придерживается более жесткой позиции по отношению к ситуации в Венесуэле. Президент Маурисио Макри неоднократно говорил о необходимости усилить международное давление на правительство президент Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Аргентина также входит в число стран, которые требуют скорейшего проведения в Венесуэле президентских выборов.

11 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых определились все кандидаты в президенты. Согласно последним официальным данным, за Фернандеса проголосовали 47,65% избирателей. За Макри было отдано 32,08% голосов. Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.