Глава Eurasia Group считает, что шансов на восстановление формата G8 с участием России нет

ВАШИНГТОН, 22 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Шансы на возрождение формата Группы восьми с участием России отсутствуют. Такое мнение выразил в четверг авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Он прокомментировал ТАСС заявления президента США Дональда Трампа, который на протяжении двух последних дней высказывался решительно в пользу восстановления формата "Большой восьмерки".

"В действительности это не первый раз, когда Трамп поднимает данную тему. Он затрагивал ее и во время принимавшегося Канадой (в июне 2018 года - прим. ТАСС) саммита Группы семи", - отметил политолог.

"Однако причина исключения России [из состава "восьмерки"] заключалась не в том, что [президент России Владимир] Путин переиграл [предыдущего главу администрации США Барака] Обаму, как заявляет Трамп", - сказал Бреммер. Он напомнил, что формат Группы восьми ушел в прошлое после воссоединения Крыма с Россией, которое "страны "семерки" считали и все еще считают незаконным". "Возможности того, что Группа восьми будет восстановлена, нет", - утверждает американский эксперт.

Ему был в том числе задан вопрос о том, возможно ли направление России Соединенными Штатами приглашения на присоединение к саммиту "семерки" в следующем году. В 2020 году это совещание должны принимать США. Не исключено, что саммит состоится на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида).

Кроме того, политолог заострил внимание на резких разногласиях внутри самой Группы семи, фактическом расколе этого клуба, на том, что Франция как хозяйка нынешнего саммита, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, отказалась от попыток согласовать итоговое заявление предстоящей встречи на высшем уровне. "Как вы, должно быть, слышали, президент [Франции Эмманюэль] Макрон решил даже не пытаться принимать [итоговое] коммюнике по завершении саммита. Такое происходит впервые за всю историю этих встреч, начавшихся в 1975 году. Налицо мир G-zero", - заявил Бреммер. Он уже несколько лет выражает точку зрения, согласно которой ни одно из объединений стран, включая Группу семи и Группу двадцати, не формирует в одиночку глобальную политическую повестку дня и не имеет возможностей оказывать решающее воздействие на всю остальную часть земного шара. В 1975 году во Франции клуб заседал в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии.

История G7

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "Большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".