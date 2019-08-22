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Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8

Украинский президент напомнил об агрессии в Донбассе, и "оккупации Крыма"
Президент Украины Владимир Зеленский Ludovic Marin/Pool via AP
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ludovic Marin/Pool via AP

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку". Этот вопрос Зеленский обсудил с канадским премьером в четверг во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы государства.

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Зеленский "поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "большую восьмерку" в условиях агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма". По его словам, "в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, не следует возвращать Россию в "восьмерку", а надо заставить ее выполнять свои обязательства".

Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблем, касающихся "противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины, после саммита "большой семерки" во Франции".

Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Теги
КанадаФранцияТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир Александрович
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