Reuters: Канада против присоединения России к G7

ТАСС, 22 августа. Правительство Канады выступает против возрождения формата Группы восьми. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальный канадский источник.

G7 плюс один. Почему снова звучат предложения вернуть Россию в "Большую восьмерку"?

"Россия не была приглашена на встречу, и позиция премьер-министра [Канады Джастина Трюдо], позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда этот [вопрос] также возникал", - приводит Reuters слова канадского официального лица. - Ответ был - нет".

В 2018 году Канада принимала у себя саммит Группы семи, в которую входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, а многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности присоединения РФ к G7. Этот вопрос Зеленский обсудил с канадским премьером в четверг во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы украинского государства.