В ДНР сообщили, что украинские силовики нанесли минометный удар по окраине Горловки

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине города Горловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"В 18:50 ВСУ нанесли минометный удар по окраинам поселка шахты имени Гагарина в Горловке. Всего в течение 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибра 120 мм. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов по улице Садовой, 17 и 18", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции добавили, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

21 августа на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе подтвердили приверженность перемирию и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению моста в районе Станицы Луганской.