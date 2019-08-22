Помпео заявил, что США считают невозможными свободные выборы в Венесуэле при Мадуро

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что проведение в Венесуэле свободных выборов невозможно, пока президент Боливарианской Республики Николас Мадуро остается на политической сцене. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео, выступая в четверг на совместной с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд пресс-конференции в Оттаве по завершении двусторонних переговоров.

Госсекретарь отрицательно ответил на вопрос, изменилась ли позиция США по Венесуэле с учетом того, что американские должностные лица ведут переговоры с представителями властей этой страны на разных уровнях. "Нет, наша позиция не изменилась. Мы последовательно заявляем, что свободные выборы в Венесуэле невозможны, пока Мадуро остается на [политической] сцене", - отметил Помпео.