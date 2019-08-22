Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Об этом говорится в письме Бёрна, размещенном в четверг на сайте компании.

"Хотя патриотично настроенные американцы в письмах выражают мне поддержку, мое дальнейшее присутствие [в компании] может затронуть и усложнить всякого рода бизнес-отношения, от степени страхуемости до обсуждения стратегии развития нашего розничного предприятия. Хотя я и продолжаю считать, что поступил так, как было необходимо и хорошо для страны, для блага фирмы мне, к сожалению, придется разорвать отношения с Overstock и уйти с постов гендиректора и члена правления с четверга, 22 августа", - информировал Бёрн.

Он не упоминал в письме имя Бутиной, однако пояснил, что его решение обусловлено главным образом последствиями общения со СМИ в прошлом месяце.

"Я в июле выступил перед немногочисленной группой журналистов в связи с моей причастностью к делам [федеральных] органов власти. Ранее я сделал иной выбор и мне напомнили о том, что моей стране наносился вред в течение трех лет. Я счел, что мой гражданский долг больше не позволяет мне хранить молчание", - указал предприниматель, не уточнив, о чем конкретно идет речь.