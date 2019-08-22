Президент Италии назначил новые консультации о возможном правительстве на 27 августа

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла дает время политическим партиям на переговоры о создании нового парламентского большинства и формировании правительства, а также назначил новые консультации. Об этом глава государства заявил в четверг по завершении первого тура переговоров о путях выхода из правительственного кризиса. Его выступление демонстрировал канал Rai News 24.

"Мне сообщили, что начаты переговоры, обратились с просьбой дать время на дополнительное выяснение условий для формирования парламентского большинства", - сказал Маттарелла. Он объявил, что во вторник 27 августа состоится новый раунд консультаций для обсуждения результатов переговоров.