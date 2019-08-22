Глава МИД Канады заявила, что посетит Кубу для обсуждения ситуации в Венесуэле

ТАСС, 22 августа. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд намерена на следующей неделе посетить Кубу, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом она заявила в четверг в Оттаве на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео после завершения двусторонних консультаций.

Фриланд отметила, что "важно рассматривать все возможные варианты урегулирования ситуации" в Венесуэле. "С учетом этого на следующей неделе я отправлюсь на Кубу и проведу двустороннюю встречу с кубинским министром иностранных дел", - сказала она.