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Politico: Белый дом решил отказаться от планов сократить помощь иностранным государствам

По данным издания, министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майкл Помпео предупредили американского лидера Дональда Трампа, что сокращения могут нанести ущерб национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация США решила отказаться от планов по сокращению более чем на 4 млрд долларов объема помощи иностранным государствам. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Politico.

Как отмечает издание, против этой идеи выступили законодатели от обеих партий, а министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майкл Помпео предупредили президента страны Дональда Трампа, что сокращения могут нанести ущерб национальной безопасности.

Ранее издание сообщало, что Административно-бюджетное управление Белого дома намерено обратиться в Конгресс с просьбой отменить принятое ранее законодателями решение о выделении $2,3 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) и $2 млрд Госдепартаменту. Эти средства должны быть потрачены на помощь иностранным государствам, в том числе по линии ООН.

По данным Politico, в 2018 году американская администрация планировала аналогичный шаг, однако в конечном итоге отказалась от него, столкнувшись с критикой как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

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