В Алжире экс-министра юстиции заключили под стражу по делу о коррупции

РАБАТ, 22 августа. /ТАСС/. Бывший министр юстиции, хранитель печати Алжира Тайеб Люх в четверг был заключен под стражу в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает информационное агентство Algerie Press Service.

"Следователь Верховного суда дал распоряжение поместить под стражу экс-министра юстиции Тайеба Люха", - отмечается в заявлении прокурора суда. Также сообщается, что "Люх был допрошен в четверг в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением, создании препятствий правосудию, подстрекательстве ко лжи".

Люх занимал пост министра юстиции в период с 2013 по 2019 год. До этого больше года работал министром труда, занятости и социального обеспечения в правительстве Алжира. Является членом правящей партии "Фронт национального освобождения".

Антикоррупционная кампания

В Алжире на протяжении несколько месяцев идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывших глав правительств и министров, а также бизнесмены и олигархи.

За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

В конце минувшей недели новый министр юстиции, хранитель печати Белькасем Зегмати заявил, что "коррупция в Алжире не ограничивается расхищением государственных средств и незаконным обогащением, она также распространяется на незаконное присвоение государственного имущества, которое происходит вследствие решений, принятых в органах государственного управления".

"Государственный аппарат и предоставляющие услуги ведомства затронуты коррупцией, которая наносит ущерб их репутации и репутации сотрудников. Органы правосудия сегодня находятся на перепутье. И власть, и народ ожидают, что юстиция должна восстановить авторитет власти и закрепить права граждан", - подчеркнул он.