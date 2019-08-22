Помпео: США не считают финдиректора Huawei разменной монетой в торговой войне с Китаем

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. США не рассматривают задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в качестве разменной монеты в торговой войне с КНР. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, выступая в четверг на совместной с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд пресс-конференции в Оттаве по завершении двусторонних переговоров.

Госсекретаря спросили, рассматривают ли США данное задержание как разменную монету в торговой войне с Пекином. "Нет", - лаконично ответил Помпео, попросив журналистов задать следующий вопрос.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в опубликованном во вторник интервью американскому агентству Associated Press (AP) счел неприемлемым смягчение санкций США против этой китайской компании в обмен на уступки Пекина на торговых переговорах с Вашингтоном. "Моя дочь может пострадать в большей степени. Но я лучше соглашусь на это, чем заставлю бедную часть китайского народа жертвовать ради выживания и развития Huawei", - добавил он, имея в виду финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в декабре прошлого года канадскими властями.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.