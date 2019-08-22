В Вашингтоне заявили, что Индия не просила о посредничестве США в ситуации вокруг Кашмира

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Индия не запрашивала посредничества США в урегулировании проблемы Кашмира. Об этом сообщила в четверг представитель американской администрации высокого ранга в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"США внимательно следят за ситуацией вокруг Кашмира. Мы продолжаем призывать к спокойствию. <...> Президент США [Дональд Трамп] ранее показал, что готов содействовать, если обе стороны заинтересованы в помощи по снижению напряженности. Но отмечаем, что Индия не запрашивала какого-либо официального посредничества", - сказала она.

По словам представителя администрации, в ходе предстоящего саммита "семерки" (G7) во французском Биаррице американский президент в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вероятно, затронет тему Кашмира. "Мы ожидаем, что будет поднят вопрос отношений между Индией и Пакистаном. Президент скорее всего захочет услышать от премьер-министра Моди, как он планирует снижать напряженность в регионе и придерживаться соблюдения прав человека в Кашмире", - отметила она.

Помимо этого, Трамп планирует обсудить с Моди "стратегическое партнерство, а также возможности для более тесного сотрудничества в таких сферах, как оборона, борьба с терроризмом и торговля".

Во вторник Трамп заявил о своей готовности выступить посредником для урегулирования проблемы Кашмира, которая в очередной раз стала причиной обострения отношений между Индией и Пакистаном после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение.

Как пояснила представитель американской администрации, в Вашингтоне действия Индии считают "внутренним решением, но, безусловно, с региональным подтекстом".