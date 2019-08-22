Китай не намерен сейчас начинать трехсторонние переговоры по разоружению с Россией и США

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Китай не планирует на данном этапе принимать участие в трехсторонних переговорах о ядерном разоружении и контроле над вооружениями с Россией и Китаем. Об этом заявил в четверг постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Он выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России и Китая.

"Китай множество раз ясно излагал свою позицию по переговорам о контроле над вооружениями. В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них", - сказал дипломат.

Он также добавил, что Вашингтон не должен размещать новые ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Китай твердо выступает против попыток Соединенных Штатов развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и надеется, что США смогут проявить сдержанность и рациональный подход", - подчеркнул он.