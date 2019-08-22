Афины пригласили Москву отпраздновать 200-летие греческой революции

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Греция приглашает Россию принять участие в 2021 году в юбилейных мероприятиях по случаю 200-летия греческой национально-освободительной революции. Об этом говорится в распространенном МИД Греции сообщении по итогам состоявшейся в четверг встречи первого заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиоса с послом России в Греции Андреем Масловым.

Согласно информации из офиса первого замминистра иностранных дел, в центре внимания встречи Варвициотиса с Масловым находились "двусторонние отношения с акцентом на подготовку визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию к концу года, а также дальнейшее углубление греко-российских экономических отношений".

Было подтверждено общее желание двух сторон и далее укреплять связи между РФ и Грецией, подчеркнул МИД. "Первый заместитель министра пригласил Россию принять участие в юбилейных мероприятиях, которые пройдут в нашей стране в 2021 году по случаю 200-летия греческой революции", - говорится в сообщении.

Греция планирует широко отметить 200-летие революции, которая положила конец 400-летнему турецкому игу и позволила грекам обрести независимость. Правительство учредило комитет по подготовке к празднованию знаменательной даты, который возглавила Яна Ангелопулу-Даскалаки, руководившая оргкомитетом Греции по подготовке к Олимпийским играм 2004 года. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране и завершатся летом 2021 года в Афинах.

25 марта 1821 года митрополит города Патры Герман водрузил бело-голубой греческий флаг в монастыре Айя-Лавра (Святая лавра) на полуострове Пелопоннес, подав сигнал к началу вооруженной борьбы против турецкого владычества. Казавшаяся вначале едва ли не безнадежной борьба за независимость от мощной Османской империи увенчалась почти через 10 лет успехом во многом благодаря поддержке России. Русско-турецкая война 1768-1774 годов повлияла на пробуждение национального самосознания греческого народа. При этом Россия поддерживала справедливую борьбу греческих повстанцев и дипломатическим путем, и силой оружия.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. Согласно 10-й статье Адрианопольского мирного договора, Греция получила автономию, а 24 апреля 1830 года - полную независимость.