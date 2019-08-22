Представитель Германии в СБ ООН призвал к разработке дорожной карты по разоружению

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Миру необходима дорожная карта для возвращения на путь разоружения после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг зампостпреда Германии при ООН Юрген Шульц на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России и Китая.

Он подчеркнул, что вопрос контроля над вооружениями "должен быть приоритетным для всех стран". "Нам нужна дорожная карта, которая вернет нас на путь разоружения", - сказал германский дипломат.

"Важность продления Договора о сокращении наступательных вооружений не может быть переоценена, - добавил он. - На России и США лежит особая ответственность за это".

Договор о СНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.